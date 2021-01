Spaccio di droga, cinque arresti

(ANSA) - VERBANIA, 14 GEN - I carabinieri di Verbania hanno arrestato cinque giovani tra i 18 e i 24 anni, tra cui due donne, per spaccio di droga. Sequestrati oltre 300 grammi di cocaina pura, che una volta tagliata e spacciata avrebbe fruttato oltre 50 mila euro, 50 grammi di marijuana e 2.850 euro in contanti, provento dell'attività illecita.

L'operazione è partita dalle segnalazioni di alcuni cittadini di Cossogno circa un insolito movimento di persone nei pressi di un locale, poi risultato essere il nascondiglio per lo stupefacente destinato alle varie piazze di spaccio locali.

Tre arrestati sono in carcere a Verbania; le due donne sono agli arresti domiciliari. (ANSA).