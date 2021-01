Pistola in pugno per i farmaci senza prescrizione, arrestata

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Si è presentata in un farmacia di Moncalieri armata di pistola, minacciando il farmacista per farsi consegnare medicinali per la cui somministrazione è necessaria la prescrizione medica. La donna, 36 anni, è stata arrestata grazie alla prontezza dei clienti che sono riusciti a chiamare i carabinieri. La pistola era un'arma scenica, priva di tappo rosso.

Sempre a Moncalieri i militari dell'Arma hanno fermato due uomini sospettati di essere gli autori di una rapina aggravata avvenuta il 10 gennaio a Torino, in Piazza Bengasi, vicino a una fermata dell'autobus. La vittima, un pizzaiolo, sotto la minaccia di un coltello era stata costretta a consegnare 80 euro, la paga della giornata. Il giorno dopo, alla stessa ora e luogo il pizzaiolo aveva riconosciuto i due rapinatori che stavano aspettando un'altra vittima e ha chiamato i carabinieri.

