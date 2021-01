Cucina local,in ricettario 900 piatti delle 'Donne del vino'

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Novecento piatti 'local' della tradizione raccontati in un ricettario on line, "che parte dal vino per arrivare al cibo". E' l'iniziativa delle 'Donne del vino', l'associazione che riunisce produttrici, sommelier, enotecarie, enologhe, ristoratrici, giornaliste.

I piatti sono scelti in base all'abbinamento con i vini e i vitigni della stessa zona per insegnare a preparare la cucina tipica più adatta a gustare i vini della stessa regione. Ogni abbinamento è pensato per un piatto tipico e realizzato dalle associate che si sono messe ai fornelli per realizzare le ricette, 'Le Ricette del Vino' sono raccolte e pubblicate con cadenza bisettimanale (il martedì e il venerdì) sul nuovo sito dell'Associazione www.ledonnedelvino.com in una sezione dedicata. Sono divise in aree geografiche: Nord Ovest, nNrd Est, Centro, Sud Ovest, Sud Est, Sicilia e Sardegna.

"Questo ricettario - spiega Donatella Cinelli Colombini, presidente dell'Associazione nazionale - vuole diventare un punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale e i grandi vini italiani, in questo modo la nostra associazione intende dare un utile contributo alla salvaguardia della cultura materiale italiana e alla conoscenza dei territori del vino attraverso la valorizzazione degli abbinamenti storici fra vino e cibo" Le Donne del Vino è un'associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900 associate (ANSA).