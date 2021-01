Covid: Ascom, lunedì flash mob 'non è andato tutto bene'

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Non è andato tutto bene". È il grido di dolore degli operatori torinesi del commercio e della ristorazione che lunedì prossimo usciranno sui balconi del palazzo dove ha sede l'Ascom Confcommercio, in corso Stati Uniti a Torino.

Ascom Confcommercio e Epat vogliono così "rappresentare il grido di dolore delle categorie stremate. La situazione economica drammatica delle nostre imprese si riflette sui collaboratori e sulle loro famiglie traducendosi in emergenza occupazionale". Sono stati invitati i segretari generali dei sindacati di categoria. (ANSA).