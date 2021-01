Cirio 'turismo montano non è di serie B, subito ristori'

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Quello montano non è un turismo di serie B, è la leva principale dell'economia di tante Regioni, come il Piemonte". Lo sottolinea a Rainews il governatore piemontese, Alberto Cirio, invitando il governo a dare "certezze sui ristori se si immagina che lo sci non possa ancora ripartire". "Ancora oggi non abbiamo certezza di come il governo intenda ristorare questa parte di turismo e, non me ne vogliamo gli amici del turismo balneare, non si tratta di un settore di serie B". (ANSA).