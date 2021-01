(ANSA) - DOMODOSSOLA, 13 GEN - CargoBeamer, società tedesca con sede a Lipsia, investirà più di 30 milioni di euro sullo scalo ferroviario di Domo 2, nel Verbano Cusio Ossola. La società di trasporti intermodale gestisce già dal 2015 la rotta tra Kaldenkirchen (Germania, nel lander Nord Reno. Westfalia) e Domodossola (Italia), lungo la linea ferroviaria del Loetschberg-Sempione.

CargoBeamer inizierà a costruire il nuovo terminal a fine 2021: sarà capace di gestire fino a 12 coppie di treni merci al giorno.

L'aumento dei trasporti sulla tratta Kaldenkirchen-Domodossola è stimato in circa 600 miliardi di tonnellate per chilometro per il 2023.

Al terminal CargoBeamer di Domodossola prevede nuove assunzioni.

