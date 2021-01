Vaccino: Piemonte al via anche nelle strutture private

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Da oggi in Piemonte è possibile vaccinarsi contro il Covid-19 anche nelle strutture private, come il Cottolengo e quelle gestite da Humanitas: Gradenigo, Fornaca e Cellini. In queste ultime in poche ore sono state già eseguite 150 somministrazioni, a fronte di 400 dosi consegnate.

Come per gli ospedali pubblici, anche in queste strutture la vaccinazione è riservata al personale sanitario, che deve prenotarsi.

Tutte le strutture, accreditate dal servizio sanitario regionale, sono da tempo in prima fila nella gestione dell'emergenza, avendo messo a disposizione letti in degenza ordinaria, subintensiva e intensiva per i malati colpiti dal Coronavirus. (ANSA).