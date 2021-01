Meteo: -13 in montagna, domani foenh da Val Susa all'Ossola

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Qualche grado in più, rispetto a ieri, nelle minime della scorsa notte. A Ceresole Reale (Torino) -13.5, due decimi in più a Sauze di Cesana (Torino),-11.4 a Prali, nell'alto Pinerolese, -11 sulle colline di Saliceto (Cuneo), -7.6 alle sorgenti del Po, a Crissolo (Cuneo), -3.5 nel centro di Torino, registrati dalla stazione meteo Arpa ai Giardini Reali. Tra domani e giovedì mattina, invece saranno i venti da nord-ovest a dominare, con raffiche di foehn fino in pianura dalla Valle di Susa all'Ossola. E' l'effetto - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) del contatto tra l'anticiclone atlantico e la "profonda area depressionaria" in discesa dalla penisola scandinava che produrrà anche qualche nevicata sui rilievi di confine.

Con il forte vento è destinato a risalire il rischio di valanghe: domani sarà "marcato" su tutto l'arco alpino, con le uniche eccezioni delle Alpi Cozie meridionali e Liguri. Massime a 11-12 gradi in pianura e collina. (ANSA).