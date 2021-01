Coppa Italia: Pirlo, la Juve vuole andare avanti

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - "Sarà una partita importante, sembra una competizione che non interessa ma man mano che si va avanti con i turni piace a tutti: per arrivare fino in fondo bisogna vincere". Così il tecnico della Juve, Andrea Pirlo sull'esordio dei bianconeri in Coppa Italia, domani negli ottavi contro il Genoa. "Giocherà Buffon dall'inizio - anticipa l'allenatore a proposito delle scelte di formazione a Jtv-; anche Chiellini sta bene e rientrerà". (ANSA).