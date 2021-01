Vaccino: parte campagna in ospedali e cliniche Humanitas

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Parte domani, nelle strutture Humanitas di Torino la campagna vaccinale contro il Covid-19.

Oggi sono state consegnate le prime 400 dosi che, in un'area attrezzata dell'Ospedale Gradenigo, verranno somministrate ai professionisti sanitari di Gradenigo, Cellini e Fornaca esposti in prima linea al rischio di contagio.

Nei giorni scorsi, tutto il personale di Humanitas Torino è stato formato per gestire l'intero percorso.

Nelle due ondate del Covid, Gradenigo e Cellini hanno messo a disposizione 150 posti letto, tra Terapia intensiva, subintensiva e degenza ordinaria. Il Pronto soccorso del Gradenigo non ha mai interrotto la propria attività, mentre le sale operatorie della Fornaca si sono fatte carico degli interventi urgenti che non potevano essere eseguiti nelle altre strutture torinesi.

"Abbiamo condiviso esperienze che si sono rivelate fondamentali per i nostri pazienti - dice Domenico Tangolo, direttore sanitario del Gradenigo - come le videochiamate con i parenti e la partecipazione alla sperimentazione dei farmaci anti-Covid nei mesi primaverili, la riabilitazione fisica e la dieta personalizzata. La vaccinazione rappresenta un ulteriore passo avanti". (ANSA).