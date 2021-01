Juventus: Dybala stop 15-20 giorni, Chiesa ok

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro": questa la diagnosi per Paulo Dybala, che ieri si è fatto male durante la partita contro il Sassuolo. Il club bianconero ipotizza in 15-20 giorni lo stop di cui avrà bisogno la Joya. Dunque il gennaio dell'argentino rischia di essere finito ieri. Per Weston McKennie e Federico Chiesa, invece, arrivano buone notizie: nessuna lesione, le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno ma puntano entrambi ad esserci già contro l'Inter.

