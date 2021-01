Covid: discobola azzurra Osakue testimonial campagna Regione

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Dopo i calciatori di Juve e Toro Dybala e Rincon, un'altra atleta diventa testimonial per i corretti comportamenti contro il contagio da Covid nella campagna promossa dalla Regione Piemonte: è Daisy Osakue, discobola e pesista delle Fiamme Gialle, medaglia d'oro nel lancio del disco alle Universiadi 2019 e primatista italiana under 23 della specialità. "Difendiamo le persone che amiamo. La mascherina è la nostra arma più importante contro il virus.

Insieme ce la faremo", è il messaggio dell'atleta.

Di Daisy Osakue si era parlato per altri motivi a fine luglio del 2018 quando rimase ferita a un occhio da un uovo scagliato da tre ragazzi da un'auto in corsa a Moncalieri (Torino), pochi giorni prima dell'inizio degli Europei di atletica a Berlino dove l'azzurra si classificò poi quinta nel disco (ANSA).