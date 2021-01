Vaccino: Piemonte, domenica dedicata a volontari soccorso

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Sono 4.267 le persone che oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid in Piemonte, dove si è svolta una sessione speciale di vaccinazioni dedicata ai volontari del soccorso. Oltre 2.350 quelli già vaccinati, di cui 600 nella sola giornata di oggi nell'Asl Città di Torino, la più grande della regione, che ha lanciato l'iniziativa come azienda sanitaria pilota. Altri 10.000 saranno vaccinati in tutto il Piemonte nei prossimi giorni.

Dall'inizio della campagna si è quindi proceduto all'inoculazione di 47.335 dosi, corrispondenti al 57,2% delle 82.810 finora consegnate al Piemonte. La Fase 1 della vaccinazione, come noto, riguarda il personale del servizio sanitario regionale, accanto a ospiti e operatori delle Rsa.

