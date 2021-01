Usa: flashmob 'Save democracy', Radicali in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Radicali in piazza oggi a Torino per il flashmob 'Save democracy in Usa', organizzato dall'Associazione radicale Adelaide Aglietta, da +Europa e da Radicali Italiani. Di fronte alla prefettura, nella centrale piazza Castello, i manifestanti hanno sventolato bandiere americane e issato cartelli con la scritta 'Trump go home'. Fra loro il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni, candidato alle primarie del centrosinistra per le amministrative torinesi della primavera, i coordinatori dell'Aglietta Patrizia De Grazia e Daniele De Giorgis, il radicale storico Giulio Manfredi.

"Ciò che è accaduto a Washington - afferma Boni - non è una pagliacciata. Ci preoccupa che la gravità della situazione non allarmi la politica italiana, e ci sorprende l'assenza totale delle altre forze politiche alla nostra manifestazione. Quando migliaia di persone assaltano la sede del Congresso Usa su incitazione del presidente, la situazione è serissima e la democrazia è in pericolo".

"Riteniamo importante denunciare quanto avvenuto - sottolinea - e far vedere che anche in Italia esiste un movimento che vede nella democrazia l'unica possibilità. Da quattro anni non facciamo che denunciare le malefatte di Donald Trump, e non dimentichiamo chi invece lo ha sempre sostenuto: non solo Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma anche Beppe Grillo e Alessandro Di Battista. Ma va stigmatizzata - rimarca - anche la presa di posizione troppo poco netta da parte del Governo Conte. Siamo qui per far sapere che da parte nostra ci sono la piena consapevolezza del pericolo e la volontà di mettere in campo una difesa, almeno simbolica, della democrazia americana". (ANSA).