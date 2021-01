Torino: Giampaolo "primo tempo senza personalità"

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Nel primo tempo c'è stato un passo indietro, abbiamo preferito senza personalità di non giocarla, poi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio ma nel primo l'abbiamo compromessa": è il giudizio amaro di Marco Giampaolo, dopo la sconfitta rimediata dal suo Torino a San Siro contro il Milan. E le critiche del tecnico sono tutte rivolte all'approccio dei granata definito "passivo". "Abbiamo cercato di riaprirla nella ripresa - spiega a Dazn - non ci siamo riusciti ma quantomeno qualcosa in più l'abbiamo fatta. Non è un discorso di moduli. Oggi abbiamo avuto poca responsabilità nel fare una giocata in più o un passaggio in più". Poi sull'episodio da Var che ha portato Maresca ad annullare il rigore concesso ad inizio ripresa per un contatto in area tra Tonali e Verdi: "Non l'ho rivisto e mi interessa poco. La gara è durata novanta minuti, quarantacinque l'abbiamo guardata, quarantacinque l'abbiamo giocata. Onestamente penso fosse rigore ma non è questo che ci riporta indietro". (ANSA).