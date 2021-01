Saldi: doppie file e bus bloccato, caos in mercato torinese

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Tensione nella tarda mattinata al mercato rionale di Santa Rita a Torino, preso d'assalto per gli acquisti di generi alimentari e abbigliamento, nel primo sabato di saldi. Auto sistematicamente in doppia fila, una di queste, parcheggiata accanto al furgone di un ambulante, ha sbarrato la strada a un bus della linea 17 diretto verso Rivoli, costretto a restare bloccato per quasi mezz'ora dopo avere fatto scendere i passeggeri. Dietro il pullman si è formato un ingorgo, con ripercussioni anche all'inizio di corso Agnelli, vicino alla Stadio Olimpico Grande Torino. Momenti di confusione con clacson pigiati, insulti, auto in retromarcia e altre in manovra per cercare l''uscita dall'ingorgo dalle strade laterali. Dopo quasi mezz'ora si è presentato l'automobilista del veicolo in seconda fila: "Dovevo comprare la frutta e non ho trovato un altro posto", si è giustificato tra i rimproveri di commercianti e passanti. Pochi secondi prima l'autista del 17 era però riuscito a far il mezzo poiché era sopraggiunto il proprietario dell'auto parcheggiata sul lato opposto del corso, tra le strisce gialle riservate al carico e scarico, ma anche in questo caso indebitamente. (ANSA).