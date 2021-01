Nevischio sul basso Piemonte poi una parentesi meno fredda

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Qualche debole nevicata tra questa sera e domenica mattina, sulle zone appenniniche sferzate dalla tramontana, e sul basso Piemonte, come prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e poi si prospetta una parentesi di tempo meno freddo. Lo Tra mercoledì e venerdì della prossima settimana si profila un breve periodo con il favonio, vento che nelle vallate alpine porterà le temperature massime anche al di sopra dei 10 gradi, prevede Smi (Società Meteorologica Italiana), Dalla fine della prossima settimana, invece, l'aria tornerà a essere più fredda, con temperature minime e massime in linea con la media di metà gennaio. (ANSA).