Milan, convocati Ibrahimovic e Calhanoglu

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Stefano Pioli convoca Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu per la sfida contro il Torino di questa sera. Lo svedese che ha svolto solo parte dell'allenamento con il gruppo, torna a disposizione dopo un mese e mezzo. Calhanoglu, invece, non era al meglio per un problema alla caviglia rimediato nella sfida contro la Juventus di mercoledì sera. (ANSA).