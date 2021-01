Massara, fiduciosi su rinnovi Calhanoglu e Donnarumma

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Rinnovo di Calhanoglu e Donnarumma? Siamo fiduciosi, stiamo continuando un dialogo proficuo con gli agenti. Abbiamo due professionisti straordinari che sono concentrati sulla squadra e non pensano a queste vicende. Siamo fiduciosi di avere notizie positive il prima possibile": così il ds del Milan Frederic Massara, a Dazn, poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Torino a San Siro. Il Milan è in piena emergenza infortuni e il mercato diventa quindi fondamentale per dare a Pioli delle alternative.

Meitè, centrocampista granata, è uno dei profili sondati dal club. "Sono molti i nomi che ci vengono accostati. Stiamo valutando diverse posizioni. Il mercato è ancora lungo, c'è tempo per verificare queste possibilità e vedremo la prossima settimana", spiega Massara. Oggi convocati a sorpresa Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, non al meglio, ma almeno inizialmente in panchina. "Sono leader che non fanno mai mancare il loro apporto in campo e fuori. Sono in panchina - commenta il ds - e vediamo se ci sarà bisogno di loro. La condizione di Ibra deve ancora crescere. Calhanoglu è un po' acciaccato, ha preso una botta ma è a disposizione per dare una mano". (ANSA).