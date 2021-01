Ds Torino "Meité? Nel mirino del Milan e di altri"

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Il Milan su Meité? Oggi c'è la partita e non è il momento di parlarne. Ma è uno dei club che lo ha messo nel mirino, vedremo nei prossimi giorni se le chiacchiere si trasformeranno in fatti. Su Meitè c'è più di una attenzione, ci sono anche altri club, significa che ha fatto bene al Torino". Il ds granata Davide Vagnati, a Dazn poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Milan, conferma le voci di un interesse del club rossonero per il centrocampista.

Soualiho Meité era stato convocato per la sfida di questa sera ma non risulta essere neppure in panchina. (ANSA).