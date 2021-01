Covid: Piemonte, 1100 adesioni a screening 'Scuola Sicura'

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Sono finora più di 1.100 i docenti e gli esponenti del personale non docente che hanno aderito al progetto sperimentale 'Scuola Sicura' messo a punto dalla Regione Piemonte per garantire il ritorno in classe in sicurezza dopo le festività natalizie. Si sottoporranno volontariamente al tampone (antigenico o molecolare) ogni quindici giorni, prenotandolo attraverso il proprio medico di famiglia. Degli oltre 1140 tamponi prenotati, 970 sono stati già eseguiti, e l'8,6% è risultato positivo.

Dalla prossima settimana partirà anche il monitoraggio degli studenti delle seconde e terze medie. Con il supporto del referente Covid di ogni scuola, verrà fatto uno screening modulare, che coinvolgerà una volta al mese tutti gli studenti: ogni settimana verrà testato un quarto di ogni classe.

Sul piano la Regione ha investito 7 milioni di euro. (ANSA).