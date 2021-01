Covid: partita di calcetto e aperitivo in 15, multati dai Cc

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Giocavano a pallone e tiravano di pugilato, nonostante il divieto di effettuare attività sportive di contatto. I carabinieri di Torino, durante i controlli anti Covid, hanno sanzionato 13 persone impegnate in una partita a calcetto al Parco Ruffini.

Altre tre invece sono stati sanzionate perché praticavano la boxe all'interno di un'associazione culturale e sportiva che è stata chiusa per cinque giorni.

Invece a Nichelino, nell'hinterland torinese, i militari dell'Arma hanno identificato e multato 15 persone che bevevano l'aperitivo in piedi, causando l'assembramento, all'interno di un bar, che è stato chiuso. (ANSA).