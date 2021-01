Samuel e Federico Sacchi chiudono Torino Natale Solidale

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Samuel e Federico Sacchi per Torino Solidale. È affidata a loro la chiusura, sabato 9 e domenica 10 gennaio, degli appuntamenti di Torino Natale Solidale realizzati a cura del Comitato Arci cittadino. Si tratta di 'pillole video', girate in spazi simbolo della cultura e dell'arte torinese, che saranno trasmesse online per lanciare un messaggio di solidarietà e speranza per il nuovo anno.

"In questo momento - sottolinea Samuel - partecipare a un'iniziativa come questa è importante per dare un segnale. Per chi ne ha la possibilità, chi è nella condizione di poter donare, di poter dare una mano è importante farlo. Gli artisti hanno una voce particolare, hanno la capacità di arrivare forse intimamente nelle emozioni delle persone - conclude - e quindi è giusto che chi può partecipi a iniziative come queste". (ANSA).