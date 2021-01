Corneliani: Boglione, in attesa, pronti a studiare il piano

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - L'imprenditore torinese Marco Boglione, presidente di BasicNet, ha allo studio un piano per la Corneliani, la casa di moda di Mantova. Ha però bisogno di tempo perché deve aspettare che il tribunale decida sulla proroga del piano di concordato.

"Ci servono almeno tre mesi per presentare un nostro piano per Corneliani. I margini per il rilancio ci sono". spiega Boglione, fondatore e presidente di BasicNet, il gruppo torinese che controlla Robe di Kappa, Superga e K-Way. L'imprenditore racconta di avere visitato due volte l'azienda: "la prima volta la produzione era ferma, tutto era ordinato, perfetto, una foresta incantata. Martedì invece era stato proclamato uno sciopero sindacale, ma mi hanno fatto visitare lo stesso la fabbrica. E' un bel marchio italiano, un'azienda fantastica. con un prodotto famoso nel mondo. C'è una differenza rispetto agli altri nostri asset: Corneliani ha un'importante componente industriale che finora manca al nostro gruppo. Valutiamo". Il progetto di Boglione sembra piacere alla famiglia Corneliani con cui l'imprenditore ha già un rapporto consolidato, come dimostra la presenza nel cda di BasicNet, da consigliere indipendente, di Elisa Corghi, moglie di Stefano Corneliani. La famiglia non apprezzerebbe il nuovo assetto proposto dal fondo Investcorp, che prevede una società con sede negli Emirati Arabi, ipotesi che sembra non piacere neppure al Mise che deve ancora sbloccare i 10 milioni di euro per entrare nel capitale della casa di moda. (ANSA).