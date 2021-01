Scuola: Anita e Lisa tornano in classe, non vedevamo l'ora

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - Felici di ritornare in classe e di rivedere i propri compagni, ma anche pronte a scendere in piazza nel caso di nuove chiusure. E' questo lo spirito con cui questa mattina hanno varcato il portone della Italo Calvino Anita e Lisa, le 12/enni torinesi simbolo della protesta contro la didattica a distanza (dad.

"Non vedevamo l'ora", dicono entrando a scuola dopo essere passate in piazza Castello, nel centro di Torino, per salutare Maia, la liceale che prosegue la lotta contro la dad con gli altri studenti delle Superiori che in Piemonte torneranno in classe soltanto dal 18 gennaio. (ANSA).