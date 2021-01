Mostre: I mondi di Mario Lattes#1, online su sito Fondazione

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - La Fondazione Bottari Lattes di Monforte d'Alba, nel cuore delle Langhe cuneesi, si sta arricchendo in questi ultimi mesi di opere dell'artista, acquistate dalla stessa Fondazione presso privati per rendere il più completa possibile la collezione da offrire nella propria pinacoteca non appena sarà possibile tornare nei musei in presenza. Nel frattempo, è visitabile da alcuni giorni, sul sito della Fondazione, la mostra 'I mondi di Mario Lattes #1', promossa da Caterina Bottari Lattes e Chiara Agnello, nella quale sono esposte alcune opere della collezione mai viste prima e recentemente acquisite.

'I mondi di Mario Lattes #1', prima di una serie di mostre in programma, si concentra sui dipinti figurativi realizzati dal 1959 al 1990. I temi affrontati nelle quattro sezioni della mostra, sviluppati in una quarantina di opere esposte, sono alcuni tra quelli cari a Mario Lattes: figure archetipiche; marionette e alter ego; nature morte e 'cianfruscole' (termine usato da Lattes per indicare le cianfrusaglie); oggetti simbolici; temi surreali; volti e personaggi. Tra le opere esposte 'Il cardinale' e 'Il Re' del 1969, e 'Marionette e manichino' del 1990. (ANSA).