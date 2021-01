''Il Governo sostenga le attività turistiche del Lago Maggiore''

(ANSA) - BAVENO, 07 GEN - "Il Governo sostenga le attività turistiche colpite dalle chiusure di questi mesi di pandemia".

Lo scrive al ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli il sindaco di Baveno (VCO), Alessandro Monti.

Il primo cittadino della città sul Lago Maggiore, che vive prettamente di turismo, ha chiesto aiuto per il tessuto economico del territorio, costituito in larga parte da attività turistiche, ristorative e piccoli negozi, che oggi si ritrovano allo stremo. "Sono uno strenuo sostenitore delle regole rigide nella lotta al Covid-19, ma allo stesso tempo ho fortemente a cuore un comparto, quello turistico/ristorativo e dei piccoli negozi, che sono parte indispensabile per la mia città e per il territorio del Lago Maggiore", sostiene Monti, che chiede interventi mirati, rapidi, reali che consentano alle attività di riaprire il prima possibile nel totale rispetto di tutte le normative e regole di sicurezza. (ANSA).