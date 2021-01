Fca: rinnovata tutta la gamma della famiglia 500

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Dopo i lanci negli ultimi mesi dello scorso anno - Nuova 500, Tipo, Tipo Cross e Panda - cambia anche la Famiglia 500 e Fiat apre il 2021 con tutta la gamma completamente rinnovata. La nuova Famiglia 500, che comprende 500, 500X e 500L, porta all'esordio nuovi trim, nuovi colori e nuovi interni.

Con oltre 3 milioni di unità vendute dal 2007, la famiglia 500 ha riscosso grande successo nel corso degli anni grazie al continuo rinnovamento e, anche, grazie alle serie speciali, come ad esempio la Mirror del 2018 e la 120esima nel 2019. Proprio queste ultime sono state la fonte di ispirazione per il rinnovamento della gamma 2021. Nuova anche la struttura di gamma con gli allestimenti Cult, Connect, Dolcevita, Cross e Sport, trasversali su tutti i modelli.

Scegliere quella più adatta alle proprie esigenze è immediato e semplice. Pacchetti di accessori dedicati per tecnologia, sicurezza, comfort e stile. Motorizzazioni Euro 6D-Final su tutta la famiglia. La nuova famiglia 500 è disponibile a partire da 9.900 euro grazie ai nuovi incentivi statali in caso di rottamazione; anche 500X e 500L, nelle nuove versioni diesel Euro 6D-final, possono accedere agli incentivi statali. (ANSA).