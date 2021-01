Covid: Cavallermaggiore, stanza abbraccio per anziani Rsa

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - Anche Cavallermaggiore, nel Cuneese, ha da oggi una sala degli abbraccio per gli anziani della casa di riposo.

"Un momento davvero unico - commenta il consigliere regionale della Lega, Matteo Gagliasso, presente alla inaugurazione - che segna la possibilità per gli ospiti di parlare, abbracciare e rivedere i propri cari con una intimità fino ad oggi negata dalla pandemia". Gagliasso ringrazia "la Fondazione Martoglio e il presidente del gruppo Alpini Giulio Fumero, per la sensibilità mostrata verso gli anziani con la realizzazione di questa struttura. Il virus ha portato via tanti anziani, a tutti gli ospiti delle residenze ha tolto la possibilità di avere i propri familiari vicini - osserva -: questa iniziativa concorrerà a farli sentire meno soli in attesa che si possa ritornare in una situazione di normalità". (ANSA).