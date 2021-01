Maltempo: valanghe, resta allerta gialla fino a domani

(ANSA) - TORINO, 06 GEN - Il tempo è migliorato oggi in Piemonte, con lo spostamento della perturbazione verso est, dopo le forti nevicate dei giorni scorsi, ma resta l'allerta gialla per le valanghe dalla Valle Tanaro, nel Cuneese, alla Valsesia, nel Vercellese. Domani l'allerta resterà nelle valli Orco, Lanzo, Susa, Sangone, Chisone, Pellice e Po.

Il meteo dei prossimi giorni - nelle previsioni Arpa - è previsto buono, ma con estese gelate notturne e nebbie e un rapido passaggio di una perturbazione prevista nella giornata di venerdì.

L'altezza della neve. a 2000 metri di altitudine, è di 150-165 cm sulle Alpi Lepontine, 95-130 sulle Marittime, 155-165 sulle Marittime, Il rischio valanghe, oggi "forte" dalle Alpi Cozie alle Liguri, domani è previsto in calo al grado 3, "marcato". (ANSA).