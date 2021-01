Giampaolo, Torino ha un'anima ma ci vuole tempo

(ANSA) - TORINO, 06 GEN - "Mettiamo in fila un altro risultato utile, per venire fuori dalla nostra situazione ci vuole tempo e pazienza: la squadra mi è piaciuta, mi pare che abbia un'anima": così Marco Giampaolo, tecnico del Toro, dopo l'1-1 interno contro l'Hellas Verona, quarto utile consecutivo per i granata anche se continua a mancare la vittoria casalinga.

E' un punto che lo soddisfa: "Il Verona è un'Atalanta in miniatura e ti fa giocare male, noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare". Ora si attendo i rinforzi dal mercato: "Ma dovete parlarne con Vagnati (ds granata, ndr) e con la società perché sono loro a farlo, gli allenatori contano poco anche se ci confrontiamo - ha risposto ai microfoni di Sky - e io devo pensare a fare il mio lavoro, che già lo faccio male (ride, ndr)".

Anche Ivan Juric non butta via il pareggio conquistato: "Lo considero un grande punto, siamo in emergenza ma i ragazzi sono stati eccezionali: dopo il vantaggio mi sentivo tranquillo di portarla a casa, un peccato il gol preso". La rovesciata di Zaccagni contro lo Spezia, l'eurogol di Dimarco a Torino: "E' una bella sensazione segnare così, anche in allenamento Federico fa giocate come quella di oggi perché ha un piede favoloso".

Terminata la gara in campo, ora Toro e Verona si sfidano sul mercato per Kouamé, obiettivo in comune: "Lo sento ogni tanto a prescindere dal mercato - il commento di Juric, che lo ha allenato ai tempi del Genoa - ora vediamo cosa succede, la società sa cosa ci manca". (ANSA).