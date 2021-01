Chiesa, è stata una grande vittoria di squadra

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - "I gol sono importanti, ma è importante anche la continuità delle prestazioni, da lì arrivano anche i gol. Io sono sempre generoso, cerco di aiutare la squadra e stasera sono felicissimo anche che la squadra abbia lottato insieme senza mai disunirsi, portando a casa un grande risultato".

Così l'attaccante della Juventus Federico Chiesa commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Milan, in cui l'ex della Fiorentina è stato protagonista segnando due reti.

"Alla Juve chiedono di più, le responsabilità sono maggiori e a me piace - dice ancora -. Problema fisico? Sto bene, solo un problema all'anca, niente di muscolare e niente di serio, già da domani sarò a disposizione. L'assist di tacco di Dybala? Giocatori come lui e CR7 vedono cose che gli altri non vedono.

In allenamento ci mettiamo lì a osservare Cristiano e Paulo, si impara tanto da fuoriclasse del genere". (ANSA).