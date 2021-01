Brucia storica fabbrica trippa Moncalieri, fondata nell'800

(ANSA) - TORINO, 06 GEN - Una storica fabbrica di trippa di Moncalieri, in provincia di Torino, è andata distrutta in un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri. Le fiamme hanno avvolto la 'Tripa 'd Muncalé', l'azienda nata alla fine dell'800 e sita in via Alba 19. Sul posto hanno lavorato tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e un'autoscala. Presente anche il nucleo Nbcr. L'incendio, su cui stanno indagano i carabinieri, è stato circoscritto intorno alla mezzanotte. Sul posto anche il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna che, oltre ad esprimere la sua vicinanza ai proprietari dell'azienda, le famiglie Castro e Melodoro, ha promesso che l'amministrazione non farà mancare il proprio sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori. (ANSA).