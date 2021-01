Ucciso a pugni in comunità psichiatrica, arrestato ospite

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Un uomo ricoverato in una comunità psichiatrica è morto ieri sera dopo essere stato preso a pugni da un altro ospite, che è stato arrestato dai carabinieri. È successo a Volpiano (Torino) nella comunità "L'Arca". A dare l'allarme è stato il personale della struttura. La vittima è un 46enne che era stato trovato in stato di incoscienza.

L'intervento degli operatori del servizio 118 è stato inutile.

L'arrestato è un italiano di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, in libertà vigilata con l'obbligo di permanenza nella comunità psichiatrica: secondo le prime notizie avrebbe ammesso di avere colpito più volte con dei pugni il quarantaseienne per motivi futili. (ANSA).