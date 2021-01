Scialpinista ferita, soccorritori tra neve con pelli di foca

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Intervento questo pomeriggio del Soccorso alpino a Sauze d'Oulx, in provincia di Torino, dove una scialpinista si è fratturata una gamba poco sotto l'arrivo della seggiovia Rocce Nere, intorno a quota 2350 metri.

Le squadre dei soccorritori hanno dovuto operare da terra, visto che le condizioni meteo non hanno permesso l'invio dell'eliambulanza, prima in motoslitta, fino a Sportinia, e poi hanno proseguito con sci e pelli di foca perché lo spessore della neve e le piste non battute non hanno permesso di raggiungere la donna con mezzi a motore.

La scialpinista è stata poi trasportata a Sauze d'Oulx per le cure. (ANSA).