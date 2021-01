Nucleare: sindaci torinesi, scavalcati e amareggiati

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - I sindaci dei territori del Torinese indicati come idonei per accogliere il deposito nazionale delle scorie nucleari si sentono "scavalcati da un annuncio a sorpresa" e "amareggiati per il rischio di cancellare in un colpo anni di promozione territoriale e investimenti sui prodotti locali di qualità". E' quanto emerso dall'incontro convocato dal vicesindaco metropolitano Marco Marocco al quale hanno partecipato in videoconferenza i primi cittadini di Carmagnola, Ivana Gaveglio, Caluso, Maria Rosa Cena, Mazzè, Marco Formia, Rondissone, Antonio Magnone, Chivasso, Claudio Castello, Villastellone, Francesco Principi, e Poirino, Angelita Mollo, che hanno ribadito la preoccupazione "che queste scelte possano avere ricadute sulle popolazioni, già spaventate dalla pandemia da Covid".

E mentre i Comuni di Carmagnola e Chivasso si stanno già muovendo per organizzare sedute aperte dei Consigli comunali, tutti i sindaci hanno sottolineato il loro impegno ad approfondimenti tecnici nei prossimi 60 giorni. "Intanto - annuncia Marocco - chiederemo un incontro ai parlamentari piemontesi e supporteremo i Comuni con gli approfondimenti tecnici necessari a comprendere la genesi delle scelte di Sogin.

Resta grave il mancato coinvolgimento degli amministratori locali da parte del Governo centrale". (ANSA).