Nucleare: Piemonte, 8 aree potenzialmente idonee a deposito

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - In Piemonte sono state individuate 8 aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari, 6 sono in provincia di Alessandria. Fanno parte delle 67 in tutta Italia nella Carta nazionale pubblicata oggi da Sogin, con il benestare dei ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente.

Due aree sono state individuate in provincia di Torino, a Caluso-Mazzè-Rondissone (515 ettari) e Carmagnola (165); le altre nell'Alessandrino; a Oviglio (184 ettari), Castelletto Monferrato-Alessandria-Quargnento (828 ettari), Fubine-Quargnento (235), Bosco Marengo-Frugarolo (211), Castelletto Bormida-Sezzadio (469) e Bosco Marengo-Novi (387).

(ANSA).