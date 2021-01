Maltempo: Uncem,2000 senza elettricità in vallate piemontesi

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Duemila utenti sono rimasti senza elettricità nelle vallate piemontesi per i danni causati alle reti aree dalle abbondanti nevicate. Lo rende noto Marco Bussone, presidente di Uncem, l'unione dei Comuni montani. "Ho scritto ai Prefetti di tutto il Paese, a tutti i Prefetti, auspicando Loro Eccellenze di riavviare con urgenza i tavoli di concertazione con i gestori delle reti, in particolare dell'energia elettrica, e di chiedere conto dei piani di interramento delle linee oggi aeree, necessari e non più rinviabili per il bene dei paesi e del Paese. Non si perda altro tempo. E a chi ora non ha l'energia elettrica si garantiscano subito i rimborsi, gli indennizzi".

"Con E-Distribuzione - prosegue Bussone - sono in stretto contatto e lo sono molti Sindaci. Il rapporto con il Concessionario fino a qualche anno fa era inesistente. Ora i contatti, anche del board, ci sono. Ma occorre evitare che anche le donne e gli uomini che stanno lavorando proprio ora per ripristini in campo e per le relazioni istituzionali dei concessionari siano loro stessi beffati da piani industriali carenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Già nel 2008 dimostrammo come Uncem in sede civile (e lavorammo per volontà del Presidente Riba sul penale) la "non eccezionalità" di questi eventi atmosferici che si scaricano a terra sempre più spesso, complice la crisi climatica in corso. La situazione non è certo migliorata, in un decennio. Sono migliorati i rapporti, forse, i legami personali... ma da allora la nostra "mobilitazione" ha comunque "permesso" investimenti - nuove cabine primarie, ad esempio. Occorre fare di più. Su interramento linee, su fasce di rispetto da allargare, su Smart grid e comunità energetiche occorre politicamente e industrialmente fare di più. Altrimenti ci sogneremo di essere Smart e Green. Non saremo". (ANSA).