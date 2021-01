Epifania: 800mila giocattoli sequestrati da Gdf a Torino

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Sono oltre 800.000 i giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza a Torino nel corso di controlli svolti in prossimità dell'Epifania.

Il materiale è stato trovato in un maxi-emporio nel quartiere "Madonna di Campagna" del capoluogo piemontese. Oltre agli articoli destinati ai bambini (statuette riportanti la Befana, pupazzi e peluche di gnomi ed angeli, vari stickers recanti personaggi della Marvel, accessori per bambole), risultati privi del marchio CE ovvero con apposizione del contrassegno contraffatto, c'erano accessori d'abbigliamento e di articoli per la casa che riportavano la mendace indicazione merceologica di origine italiana, nonostante risultassero prodotti in Cina e da quel paese importati, per un totale complessivo di circa 2.000.000 di pezzi.

Tra i beni messi sotto sequestro vi sono anche macchine per il caffè tipo "Moka", articoli per cucitura e sartoria, casalinghi, tappetini, tutti corredati dal tricolore nazionale.

Contraffazione e frode in commercio sono i reati per i quali è stato denunciato il titolare dello store, un trentenne di origine asiatica. (ANSA).