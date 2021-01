Smog: Torino chiede alla Regione deroghe a Protocollo Padano

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Nel giorno in cui è scattato lo stop ai veicoli diesel fino agli Euro 4 la Città di Torino chiede alla Regione di valutare delle deroghe al Protocollo Padano anti smog. "Alla luce della grave emergenza sanitaria legata al Covid19 - scrive la sindaca Chiara Appendino al presidente del Piemonte Alberto Cirio -, e vista la necessità di favorire il distanziamento interpersonale, con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile il rischio contagio, siamo a chiederle di valutare di intervenire al fine di poter derogare alle misure emergenziali nella Città di Torino previste dal Protocollo Padano".

Nella lettera inviata questa mattina la sindaca sollecita anche la convocazione "con urgenza DEL tavolo qualità dell'aria per aggiornarci sulle misure previste in merito all'introduzione della scatola nera e agli interventi sui riscaldamenti come già richiesto a dicembre dal tavolo metropolitano". (ANSA).