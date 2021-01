Smog: Coppa (Ascom), protocollo bacino padano è da rivedere

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Ascom Confcommercio di Torino chiede di rivedere le limitazioni al traffico previste dal Protocollo del bacino padano firmato nel 2017. "Il perdurare delle misure restrittive anti covid, - spiega la presidente Maria Luisa Coppa - impone una revisione a livello nazionale del Protocollo Padano lavorando sia sul meccanismo degli sforamenti che sui blocchi strutturali che penalizzano famiglie e imprese non solo dal punto di vista economico ma anche da quello sanitario".

"Dalla lettura dei dati Arpa dell'anno 2020 appena concluso, - prosegue Coppa - ancora una volta si conferma che le concentrazioni di Pm10 non dipendono dalla circolazione degli autoveicoli, crollata durante i mesi di lockdown ma dal riscaldamento delle abitazioni e dalla conformazione geografica della regione. La nostra proposta è quella di una sollecitazione congiunta da parte di tutti gli Enti Locali piemontesi e della Regione rivolta al Ministero dell'Ambiente e al Governo per una sospensione del contenuto del Protocollo divenuto incompatibile con lo scenario socio-economico post Covid. "È evidente che anni di politiche ambientali, fatti di blocchi alla circolazione, che oltre a penalizzare le nostre imprese, non hanno dato i risultati sperati per la tutela della qualità dell'aria e della nostra salute. Occorre cogliere l'occasione di utilizzare fondi e risorse europee per interventi strutturali, che salvaguardando le imprese e l'economia possano accompagnare i nostri territori verso uno sviluppo sostenibile e soluzioni efficaci e risolutive" (ANSA).