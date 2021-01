Juve, Bonucc: "Buon inizio anno, avanti con fiducia"

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - "Iniziare l'anno con una vittoria è un buon punto di partenza: dobbiamo recuperare punti, posizioni, ora più che mai. Guardiamo avanti con la massima fiducia": questo il messaggio di Leonardo Bonucci attraverso Instagram dopo il 4-1 della Juventus contro l'Udinese. La testa, dunque, è già al Milan, come sottolineato anche da Rodrigo Bentancur: "Tre punti! Rimaniamo concentrati, mercoledì abbiamo una sfida importante a San Siro".

Per Giorgio Chiellini è un inizio di 2021 da ricordare, anche a livello personale: "È bello iniziare l'anno ritrovando quelle sensazioni che solo il campo ti sa dare. Vittoria importante, avanti così!" scrive il difensore, tornato in campo a distanza di due mesi dall'ultima volta. E un altro volto sorridente è quello di Paulo Dybala: "Gol e tre punti, siamo pronti" il pensiero della Joya, al terzo gol stagionale: dopo un avvio molto complicato tra infortuni ed esclusioni, l'argentino vuole cercare di voltare pagina. (ANSA).