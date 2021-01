Fca: a Melfi da oggi si passa ai 15 turni

(ANSA) - POTENZA, 04 GEN - "Stellantis, con la fusione tra Fca e Psa, rappresenterà una grande opportunità solo allorché gli stabilimenti italiani, a partire da quello di Melfi, potranno recitare il ruolo da protagonista delle nuove strategie globali, e non solo nelle dinamiche di vendita, ma come realizzatori e costruttori delle future autovetture". Lo ha scritto, in una nota, il segretario della Uil lucana, Marco Lomio. Nella fabbrica lucana - dove lavorano circa 7.800 dipendenti - si producono 500X, Jeep Renegade e Compass.

Il rappresentante sindacale ha ricordato che per lo stabilimento Fca di Melfi "tante sono le novità che ci porta in dote il nuovo anno appena iniziato, a partire dalla nuova organizzazione del lavoro, si passa infatti dai 20 turni a quattro squadre ai 15 turni a tre squadre, dal lunedì al venerdì". (ANSA).