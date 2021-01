Cirio, serve grande patto per futuro Piemonte

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, lancia "un grande patto" per il futuro della Regione, e cita il capo dello Stato, Sergio Mattarella: "non è il momento di dividersi e recriminare - afferma - ora è il momento di essere costruttori". Occasione, la conferenza stampa di inizio anno, nella quale è stato fatto il punto dei risultati raggiunti, annunciando gli obiettivi per il 2021.

"Vogliamo - ha affermato Cirio nella conferenza stampa di inizio anno - portare il Piemonte fuori da questa crisi.

Mettiamo sul tavolo la nostra visione, e dalle prossime settimane andremo provincia per provincia per raccogliere le istanze. Però chiedo a tutti - ha rimarcato - di incarnare lo spirito del capo dello Stato: dobbiamo costruire, e dobbiamo farlo insieme, per garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi. Ma per farlo dobbiamo parlare con una voce sola".

(ANSA).