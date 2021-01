Azzardo:' Vite in gioco',telefono e sportello aiuto famiglie

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Il Comune di Chieri con il progetto 'Vite in Gioco' si è aggiudicato il concorso di idee promosso dall'AslTO3 (Dipartimento Patologie della dipendenza).

Realizzato in collaborazione con i Comuni di Moncalieri, Carmagnola e Nichelino ed il SerD dell'AslTO5 e finanziato con 24mila euro, il progetto consiste nell'attivazione di una Linea Telefonica e di uno Sportello Itinerante, Informativo e Creativo, che promuoverà azioni di consulenza economica e finanziaria rivolta alle famiglie, vittime indirette del gioco d'azzardo, e azioni di cittadinanza attiva, ovvero percorsi informativi e formativi insieme alle realtà sociali attive nei territori.

"Il gioco d'azzardo patologico - spiega l'assessore alle Politiche sociali Raffaela Virelli - costituisce un problema molto grave dal punto di vista sanitario e sociale, il gruppo GAP segue 83 pazienti tra Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, ma esiste un significativo sommerso, persone e famiglie che sono reticenti a rivolgersi al SerD. Questo progetto intende intercettare le potenziali richieste di aiuto e quindi intervenire per aiutare le famiglie a contrastare le difficoltà economiche che il problema comporta, affrontando e circoscrivendo la situazione di crisi, favorendo contatti con la rete formale ed informale che è presente sul territorio. Con la Linea Telefonica e con lo Sportello offriremo un servizio di accompagnamento, anche legale, oltre che di informazione e sensibilizzazione; l'AslTO5 garantirà il proprio supporto pubblicizzando il servizio".

I Comuni di Chieri, Moncalieri, Carmagnola e Nichelino cofinanzieranno il progetto, mettendo a disposizione locali idonei ad ospitare lo Sportello. (ANSA).