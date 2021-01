Serie A: Juventus-Udinese 4-1

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - La Juventus batte 4-1 l'Udinese nell'ultimo incontro della 15/a giornata di serie A, reagendo alla sconfitta con la Fiorentina prima della sosta e alle vittorie delle altre big che la precedono in classifica. Dopo un gol annullato dal Var a De Paul per fallo di mano, Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio i bianconeri alla mezz'ora. A inizio ripresa il raddoppio di Chiesa ha in pratica chiuso la sfida ma CR7 non ha perso l'occasione di fare doppietta siglando il 3-0 e il suo 14/o centro in campionato. A tempo quasi scaduto, Zeggelaar ha accorciato le distanze, ristabiilte da Dybala nel recupero. (ANSA).