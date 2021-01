Pirlo, Dybala? abbiamo bisogno di lui e lui di noi

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Non è stata la miglior Juventus perché venivamo da una brutta sconfitta, eravamo un po' timorosi all'inizio per il loro attacco alla profondità. Piano piano siamo cresciuti e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio.

Dybala? Noi abbiamo bisogno di lui e lui di noi, ha lavorato benissimo in settimana e si è visto in campo. Ha meritato il gol e siamo riusciti ad abbracciarlo tutti".

Dai microfoni di Dazn, Andrea Pirlo analizza la vittoria della sua Juve sull'Udinese, ed elogia Dybala, autore della quarta rete dei biaconeri.

"E' un momento delicato - dice ancora Pirlo - ma facendo quello che proviamo dobbiamo avere fiducia mettendo determinazione".

Ma cosa serve a questa Juventus? "Con la società abbiamo già parlato di cosa fare, il mercato di gennaio è sempre molto difficile - risponde Pirlo -. Magari un giocatore in attacco per far rifiatare i tre che abbiamo. Giroud? Ci potrebbe anche servire. Però magari Paratici lo sa meglio di me, ne abbiamo parlato e speriamo di fare qualcosa in questi giorni. Sappiamo bene le caratteristiche che deve avere". (ANSA).