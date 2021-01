Picchia moglie e figlio due anni, arrestato da carabinieri

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia è stato arrestato a Torino, nel quartiere Pozzo Strada, un peruviano di 36 anni. A intervenire sono stati i carabinieri dopo la chiamata della moglie dell'uomo, il quale aveva percosso, oltre a lei, anche il figlio di due anni.

La donna è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria dove è stata medicata per diverse lesioni sul corpo mentre il figlio è stato trattenuto in ospedale in osservazione. (ANSA).