Maltempo: Vercelli, chiuse per neve due strade in Valsesia

(ANSA) - VERCELLI, 03 GEN - La Provincia di Vercelli ha disposto la chiusura di due strade montane, la Sp10 che collega Alto Sermenza (da località Pietre. Marce) al comune di Rima San Giuseppe, e la Sp124 che da Alto Sermenza (in località Ferrate) conduce a Carcoforo. Il provvedimento è stato preso per le abbondanti nevicate che stanno interessando la Valsesia, e la conseguente allerta valanghe.

L'Ente informa che non appena possibile verrà valutata la possibilità di realizzare una traccia su entrambe le strade.

