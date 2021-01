Incidenti stradali: muore pensionata investita nel Canavese

(ANSA) - IVREA, 03 GEN - Una pensionata di 68 anni, Carla Albina Rossetto, è morta nella serata di ieri a Montalto Dora (Torino) dopo essere stata investita, lungo la statale 26 per la Valle d'Aosta, da una Ford Puma condotta da una 24enne di Perosa Canavese.

La donna, che era a passeggio con il cane, è stata urtata mentre attraversava la strada. Sbalzata per circa venti metri, è morta sul colpo. Illesa la giovane al volante della vettura.

Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea. La vittima era residente a Montalto Dora poco distante dal luogo in cui è stata investita.

